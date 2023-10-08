جامعة أسيوط تنظم ورشة حول "استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال"

نظم مستشفى جراحة المسالك البولية، والكلى الحامعي باسيوط، صباح اليوم؛ فعاليات ورشة عمل حول: "استخدام مناظير الكلى، والحالب المرن؛ لحصوات الأطفال"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والتي تستهدف شباب الأطباء، وكافة المهتمين بالحصوات في الأطفال؛ حيث تقدم الورشة أحدث ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى؛ لعلاج الحصوات، وخاصة في الأطفال، وذلك بقاعة الأستاذ الدكتور عطوة محمد إبراهيم بمستشفي المسالك البولية، وتمتد فعالياتها على مدار يومي (٨ - ٩) من أكتوبر الجاري.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية موضوع ورشة العمل؛ حيث تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى؛ في الأطفال طبياً، وجراحياً، وتدريب المشاركين على استخدام منظار الحالب المرن، وإجراء عمليات باستخدام مناظير الكلى، ومنظار الحالب المرن؛ بمشاركة موسعة من نخبة أساتذة جراحة المسالك البولية؛ من الصين، والهند، مشيداً بمكانة مستشفى جراحه المسالك البولية، والتي تعد أكبر مستشفى متخصص في صعيد مصر، لافتًا أن ورشة العمل تعد فرصة متميزة لشباب الأطباء؛ للتعلم والإفادة؛ لمشاركة أساتذة جراحة المسالك البولية في مختلف التخصصات.

شهدت الورشة؛ حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس إدارة مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم جراحة المسالك البولية ورئيس الورشة، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد مدير مستشفى جراحة المسالك البولية، والدكتور أحمد عبد العزيز الدروي أستاذ جراحة المسالك البولية ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية للأطفال ومنسق الورشة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث وأخصائي جراحة الكلى والمسالك البولية والذكورة والعقم، والدكتور أحمد عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية ورئيس اللجنة المنظمة للورشة، والدكتور عمرو حسن ابو فدان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية و التناسلية ونائب مدير مستشفى المسالك الجامعي فضلاً عن نخبة متميزة من أساتذة جراحة المسالك البولية، وبمشاركة شباب الأطباء، والباحثين.

وأكد الدكتور محمود عبد العليم؛ أن الهدف من إقامة تلك الفعالية هو: نقل، وتبادل الخبرات، والمعارف بين المتخصصين، مصرحاً أن مستشفيات جامعة أسيوط تسعى إلي توفير رعاية صحية متميزة، بوصفها كياناً خدمياً وتعليمياً.

وأضاف الدكتور ضياء عبدالحميد، أنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات؛ باستخدام مناظير الكلى، ومنظار الحالب المرن؛ بمشاركة نخبة وأساتذة جراحة المسالك البولية ، عبر البث المباشر ؛ لتبادل الرؤي، والخبرات؛ لكل من دولة الهند، وأمريكا، و ألمانيا والصين ، ويحاضر فيها متخصصون من: الصين، والهند، وهم : prof.Guohua zeng نائب رئيس جامعة جوانزو ورئيس الجمعية الدولية لحصوات المسالك البولية بالصين ، و prof.Pal SHashi kiram رئيس شعبة الحصوات بالجمعية الهندية لجراحة المسالك البولية بجامعة نيودلهي بالهند.

وأوضح الدكتور ياسر عبد السلام ؛ إن الورشة تتضمن: محاضرات علمية تغطي الجوانب المختلفة لحصوات الكلى؛ في الأطفال طبياً، وجراحياً ؛ لتدريب المشاركين علي استخدام منظار الحالب المرن؛ عن طريق مجسمات خارجية، فضلاً عن استخدام مناظير الكلى؛ عن طريق الأشعة التليفزيونية .

وأشار الدكتور أحمد عبد العزيز الدروي؛ أن الورشة؛ تلقي الضوء على ما توصلت إليه عمليات مناظير الكلى؛ لعلاج الحصوات، وخاصة في الأطفال، ومناقشة حلول مشاكل الحصوات في الأطفال؛ بمشاركة تخصصات طبية مختلفة ؛ من قسم كلى الأطفال، وقسم الأشعة، وقسم الباثولوجي الإكلينيكي، بالإضافة إلى الأقسام الجراحية .

ومن جانبه، رحب الدكتور حسن عبد اللطيف؛ بكافة المشاركين في الورشة؛ من قامات علمية متميزة ، مشيراً إلى أهمية الملتقيات العلمية؛ التي تسهم في معرفة كافة المستجدات في أساليب علاج الحصوات في الأطفال .

جامعة أسيوط تنظم ورشة حول استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال

جامعة أسيوط تنظم ورشة حول استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال

جامعة أسيوط تنظم ورشة حول استخدام مناظير الكلى والحالب المرن لحصوات الأطفال