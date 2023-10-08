السيطرة على حريق بسيارة لنقل الوقود في مسطرد و10 سيارات إطفاء أخمدت النيران

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة علي حريق نشب بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث جرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء، وتم منع امتداد الحريق لمناطق مجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بنشوب حريق بسيارة نقل وقود بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع ب 10 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بسيارة لنقل الوقود بمنطقة مسطرد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.