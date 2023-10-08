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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أشرف نصار : واقعة طرد محمد فتحي تستحق الإنذار فقط

أشرف نصار
أشرف نصار

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد  أن الطرد الذي تعرض له محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك مستحق 100%.

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وقال نصار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "طرد محمد عواد حارس الزمالك في مباراتنا مستحق 100%".
وتابع "قرار الطرد كان صحيح وواضح، وكان هناك فرصة أمام حكم الساحة أن يراجع قراره وتأكد من صحته".

وعن طرد محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، علق أشرف نصار " لو الحكم لديه وجهة نظر بأن هناك خشونة واللاعب يستحق انذار كان من المفترض ان يمنح البطاقة للاعب بمجرد وقوع الخطأ".
وواصل "ولكن من غير المعقول ان ينتظر الحكم قيام لاعب الزمالك بالتوجه إليه والحديث معه عن البطاقة، بل ويقرر الحكم إيقاف المباراة بدلًا من انتظار خروج الكرة من الملعب، لا أجد تفسير لما حدث".

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