إخماد حريق محدود داخل مول في منطقة الشيخ زايد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود داخل مول بمنطقة الشيخ زايد، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مول فى منطقة الشيخ زايد، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وفي واقعة آخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.



وفي السابق واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46546 مخالفة مرورية.

كما أعلنت مصادر أمنية عن وفاة 2 من أعضاء فوج إسرائيلى وأحد المصريين وإصابة آخر، حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.