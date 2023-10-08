تحرير 94 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

من جانبه، أكد احمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بقرية الشيخ مسعود ، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 26 محضرا تموينيا للمخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان).

وفي مركز ومدينة المنيا، قال اللواء هاني بدوي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق التجارية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت الحملات عن تحرير 44 محضراً تموينياً ، شملت( 22 محضر عدم وجود شهادة صحية - 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار - 6 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر - 4 محاضر عدم وجود سجلات وبيع منتجات منتهية الصلاحية).

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 10 محاضر تموينية ، خلال حملة على المخابز البلدية ، حيث تنوعت المحاضر بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وفى مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، أكد هشام فايز رئيس المركز ، تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ، حيث تم تحرير8 محاضر للمحال التجارية المخالفة بالمدينة ، تضمنت، ( 4 محاضر شهادة صحية - 4 محاضر منتجات بدون فواتير ) كما تم مصادرة 6 كرتونة عصير ، و7 شيكارة دقيق ، و20 لفة ملح ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق و المخابز البلدية لضبط الأسعار ، حيث تم تحرير 6 محاضر للتلاعب بالأسعار ، وعدم الإعلان عن سعر المنتج وبيع سلع و منتجات مجهولة المصدر ، وذلك خلال حملة بقريتى صفط و أبو جرج .