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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 94 محضراً تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية ، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين، والجهات المعنية، وذلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة والمعلنة.

من جانبه، أكد احمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة شمال المنيا ، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات التموينية على المخابز البلدية ، والأسواق والمحال التجارية ، بقرية الشيخ مسعود ، حيث أسفرت  الحملات عن تحرير 26 محضرا تموينيا للمخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان).

وفي مركز ومدينة  المنيا، قال اللواء هاني بدوي رئيس المركز، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق التجارية ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، أسفرت الحملات عن تحرير 44 محضراً تموينياً ، شملت( 22 محضر عدم وجود شهادة صحية - 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار - 6 محاضر بيع بأزيد من السعر المقرر - 4 محاضر عدم وجود سجلات وبيع منتجات منتهية الصلاحية).

وأوضح عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 10 محاضر تموينية ، خلال حملة على المخابز البلدية ، حيث تنوعت المحاضر بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات).

وفى مركز ومدينة  مطاي شمال المنيا ، أكد هشام فايز رئيس المركز ، تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ، حيث تم تحرير8 محاضر للمحال التجارية المخالفة بالمدينة ، تضمنت، (  4 محاضر شهادة صحية - 4 محاضر منتجات بدون فواتير ) كما تم مصادرة 6 كرتونة عصير ، و7 شيكارة دقيق ، و20 لفة ملح ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، إلى تكثيف الحملات التموينية على الأسواق و المخابز البلدية لضبط الأسعار ، حيث تم تحرير 6 محاضر للتلاعب بالأسعار ، وعدم الإعلان عن سعر المنتج وبيع سلع و منتجات مجهولة المصدر ، وذلك خلال حملة بقريتى صفط و أبو جرج .

الجريدة الورقية