العراق والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان لمكتب السوداني أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية

كما جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تمّ تجاهلها من قبل إسرائيل ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .