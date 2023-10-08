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الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هاتفيًا مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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العراق يُصدرُ بيانًا عاجلًا بشأن انهيار مركز للتجميل في بغداد

وذكر بيان لمكتب السوداني أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية

كما جرى التشديد على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية التي تمّ تجاهلها من قبل إسرائيل ومواصلة الجهود الإقليمية والدولية، نحو استرداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس .

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