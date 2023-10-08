شادي محمد : موديست مباراة الإسماعيلي فرصة حقيقية لإظهار قدراته

تحدث شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق عن الثنائي أنطوني موديست ومحمد عبد المنعم قبل مواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري.

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وقال شادي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "موديست سجل هدف سهل ولكن يمنحه الثقة مع الجماهير".

وتابع "طريقة لعب النادي الأهلي فيها كرات عرضية وموديست يجيد التعامل مع هذا النوع من اللعب، وستكون مباراة الإسماعيلي فرصة حقيقية لإظهار قدراته لأن اللاعبين يظهروا في المباريات الكبرى".

وأضاف "موديست جسمانيا لاعب جيد ويجيد التعامل مع الكرات العرضية".

وعن محمد عبد المنعم، قال شادي محمد "الحديث عن احترافه؟، اللاعب مستمر مع الأهلي ولا نية لرحيله، ويجب عليه ان يتحمل المسؤولية بعد انطلاق الموسم والتركيز مع المباريات".

وواصل "محمد عبد المنعم من افضل المدافعين الموجودين حاليا، اخطاءه قليلة للغاية ولكن لي تعليق وحيد عليه".

متابعًا "عندما يقدم محمد عبد المنعم أداء جيد يبدأ في الاستحواذ على الكرة بشكل كبير يجعل البعض يصفه بالغرور أو النرجسية، أنا أراها رجولة وقوة وإصرار ولكن أحيانًا نشعر بالقلق من الثقة الزائدة، من غير الجيد أن يرتبط بمدافع كبير مثله صفة الغرور أو غيرها".

وأردف "المدافع هو آخر لاعب في الملعب قبل حارس المرمى، المجازفة تكون مختلفة عن المهاجم او لاعب خط وسط، المدافع اساسياته هو الدفاع وليس المراوغة، حتى لو كنت كانافارو، لا يصح المراوغة في خط الدفاع".

واختتم شادي محمد تصريحاته "لو حصل واحترف محمد عبد المنعم، أراه يناسب اللعب في الدوري الإيطالي أو الإسباني".