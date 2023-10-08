وفاة شخصين في تبادل إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط

لقي شخصان حتفهما متأثرين بـ”طلقات نارية” إثر تبادل لإطلاق النار بين عائلتين بسبب خلافات بين الجيران في مركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من خلال عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة كلامية، أدت إلى تبادل إطلاق النار بين عدد من أفراد عائلتين بمنطقة غرب مدينة القوصية.

وقوع مشاجرة كلامية بين أفراد عدة من عائلتين

وانتقل فريق البحث الجنائي وسيارة الإسعاف وفريق الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين وقوع مشاجرة كلامية بين أفراد عدة من عائلتين، أدت إلى إطلاق نار بين الطرفين بسبب خلافات بين الجيران.

وأسفرت المعركة عن وفاة “مصطفى س." 36 سنة، و"محمد ع. ع." 24 عامًا، متأثرين بجراحهما من إطلاق النار من الجانبين. وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

ورغم أن الأجهزة الأمنية قبضت على عدد من المتهمين من الطرفين والأسلحة النارية المستخدمة في المواجهة، إلا أنها فرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث تحسبًا لمزيد من الاشتباكات.

من جانبه، قرر المحامي العام لنيابات أسيوط، تكليف طبيب شرعي لإعداد تقرير عن الخصائص التشريحية للضحيتين، وكلف البحث الجنائي بمهمة استكمال التحقيقات.