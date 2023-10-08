حبس متهم بتعاطي الحشيش في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المواد المخدرة في مدينة نصر، بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانه سر محمد طه.

النيابة وجهت للمتهم بأنه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وتضمنت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، بأنه وأثناء تفقده الحالة الأمنية بدائرة القسم، وجد المتهم يسير بسيارته عكس الاتجاه، وضبطه وتفتيشه عثر مع المتهم على كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وفي السابق واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46546 مخالفة مرورية.

كما أعلنت مصادر أمنية عن وفاة 2 من أعضاء فوج إسرائيلى وأحد المصريين وإصابة آخر، حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.