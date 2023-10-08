«أمن أسيوط»: القبض على أفراد عصابة سرقت زوايا حديدية من أبراج الكهرباء بديروط

كشف ضباط مديرية أمن أسيوط ملابسات ما ورد من مسئول بشبكة الكهرباء لمركز شرطة ديروط التابع لمديرية أمن أسيوط عن سرقة زوايا حديدية من أحد أبراج الكهرباء في مركز ديروط التي تربط أعمدة البرج مما تسبب في سقوطه.



واثبتت تحريات المباحث الجنائية وشرطة الكهرباء، تبين أن وراء الحادث تاجر خردة و4 عاطلين عن العمل، ثلاثة منهم لديهم معلومات جنائية ويقيمون في مركز شرطة ديروط، ومن ثم تقنين الإجراءات بالتنسيق مع ضباط الأمن العام، وتم القبض عليهم. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وتم الكشف عن الزوايا الحديدية المضبوطة "5 زوايا تزن نحو 150 كيلوجراماً"، وتم حجز الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.