رفع 47 ألف طن قمامة ومخلفات مبان من قرى ومدن الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع 47440 طن قمامة ومخلفات مبان بنطاق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا استمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كل للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظًا على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأكد المحافظ، ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، وعمل مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالاستعانة بالخبرات المتخصصة، لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لأعمال صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح، المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 47440 طن قمامة ومخلفات مبان خلال شهر سبتمبر الماضي.

وشدد محافظ الشرقية، على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يوميًا للمدفن الصحي بالخطارة، حفاظًا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات.