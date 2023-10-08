سهام البُخل المسمومة تطال حياة الزوجة الثلاثينية

ضاقت بها الحياة رغم اتساعها، فلم تعد تستطيع التحمل، بعد محاولات متكررة لانتشال حياتها الزوجية من المصير المُظلم، لينتهي بها الحال على بُعد خطوات من محكمة الأسرة، تلتمس الزوجة الثلاثينية "ندى" طريقها المؤدي إلى حكم الخلع في ظل حياة زوجية كان عنوانها الأبرز هو البخل وانعدام المسئولية.

وتقول الزوجة حول دافع قرارها بتحريك دعوى الخلع: "منذ صغري وبعد وفاة والدي عشت مع أمي حياة هادئة، على الرغم من ظروفنا الاقتصادية المُتردية، ومع مرور الوقت بدأ عدد من الشُبان في التقدم لخطبتي، إلى أن انتهى بي الأمر بزواجي من صاحب شركة تسويقات، وفي البداية كان مُعتادًا على التودد إلى وترديد كلمات الغزل، وبالتدريج بدأت في التعلق به إلى أن انتهى بنا الأمر بعقد القران.

لتعقب: "ولكن الحال تبدل، فقد مرت الشهور واحدة تلو الأخرى، كان القاسم المشترك بينهم، هو مدى التبلد والبرود في مشاعر زوجي تجاهي، وكأنه شخص آخر غير الذي عاهدته قبل الزواج، فأصبح دائم الإهمال ناحيتي من ناحية الإنفاق، إلى جانب ابتعاده الدائم عني وسهره بالخارج بشكل متواصل.

وتردف الزوجة: "بعدما رزقنا الله بطفلتين، كل ما كنت أبحث عنه هو العيش في هدوء وسعادة، وفي سبيل ذلك تحاملت على نفسي كثيرًا لإنقاذ زواجنا، ولكن عقب مرور سنوات من الزواج، لم يتغير حال زوجي في بخله الدائم في الإنفاق علينا، وعندما قررت مواجهته بالأمر، قام بتوبيخي وتهديدي بطردي من منزل الزوجية، وحرماني من رؤية طفلتاي، وأمام تدخل الأهالي في محاولة احتواء الأمر، لم تفلح محاولتهم، بل ازداد بطشًا ولا مبالاة، وهو ما دفعني لاتخاذ قراري بالحصول على حكم الخلع وتولي تربية الطفلتين بمفردي".