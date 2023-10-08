غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي مغاغة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أحمد يونس، إحدى قرى مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، خلال يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، لتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة الطبية والعلاجية المجانية، تضم الكثير من التخصصات منها، (الأطفال - الباطنة -الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر -الرمد- الأنف والآذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن القوافل الطبية والعلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بجميع مراكز المحافظة.