محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، التشكيل الرسمي، الذي سيخوض مباراة اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلًا على برايتون، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونتي، في الرابعة عصرًا.

وشهد تشكيل ليفربول غياب كل من كورتيس جونز وديوجو جوتا بعد طردهما أمام توتنهام في الجولة الماضية، وقيادة معتادة من محمد صلاح لخط الهجوم.

تشكيل ليفربول أمام برايتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، إليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

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