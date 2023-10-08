المنيا تنفذ حملات تفتيشية على الوحدات الصحية بمطاي

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ.

وتابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، سير العمل بعدد من الوحدات الصحية بمجلس قروى منبال، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية، من مستلزمات وأدوات طبية وأدوية، ومتابعة مدى التزام أطقم الأطباء والتمريض بنوبتجيات العمل.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها في التفتيش على الإدارات الخدمية بالمدينة ومجالس القرى، وذلك لمتابعة سير العمل والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، ومتابعة الانضباط والمخازن والإيرادات وأعمال التنظيم بالقرى والحملة الميكانيكية، وكذلك التفتيش على الوحدات الصحية، لبيان مدى جودة وملائمة تقديم الخدمة للمواطنين، ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.