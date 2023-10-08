أطباء مستوصف شيب كلينك يكشفون أسباب التصبغات الجلدية وطرق علاجها

قال أطباء مستوصف شيب كلينك إن التصبغات الجلدية حالة شائعة لدى العديد من الأشخاص وتسبب حالة من القلق لدى كثيرون فهي عبارة عن ظهور بقع داكنة على الجلد.

وأوضحت الدكتورة سلمى عليا أخصائي الجلدية بمستوصف شيب كلينك أن التصبغات الجلدية يمكن أن تحدث في أي مكان من الجسم، ولكنها غالبًا ما تظهر على الوجه واليدين والذراعين.

أسباب تصبغات الجلد

وأكدت الدكتورة سلمى عليا أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء الإصابة بالتصبغات الجلديه، على رأسها التعرض المباشر للشمس والأشعة فوق البنفسجية، كما أن الحمل يسبب تصبغات للجلد خاصةً على الوجه والصدر.

وأشار أطباء مستوصف شيب كلينك إلى أن انقطاع الطمث والتغيرات الهرمونية التي قد تحدث للنساء وتناول حبوب منع الحمل يؤدي أيضا إلى حدوث بعض التصبغات على الجلد، كما أن أدوية مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين تسبب تصبغات للجلد.

وأوضح أطباء شيب كلينك أن ظهور حب الشباب والاكزيما والالتهابات يسببون حدوث تصبغات جلديه وكذلك الحروق والجروح.

أنواع تصبغات الجلد

وكشفت الدكتورة سلمى عليا أخصائي الجلدية بمستوصف شيب كلينك أن هناك أنواع عديدة للتصبغات الجلدية مثل الكلف وهو يظهر بموضوع على الرقبة والجبين والأنف، وهناك النمش والكشف نتيجة الحمل والكشف نتيجة الشمس وهناك بقع بنية تظهر مع التقدم في العمر على اليدين والوجه وأحيانا الذراعين.

علاج تصبغات الجلد

وأكد أطباء مستوصف شيب كلينك أن هناك أنواع من التصبغات الجلدية تظهر وتختفي مع الوقت ولكن هناك حالات تحتاج إلى علاج طبي وتجميلي والذي يتمثل في الآتي كريمات تبييض لتقليل إنتاج الميلانين و الليزر والذي يساعد على تقليل إنتاج الميلانين وإزالة الخلايا الجلدية التي تحتوي على الكثير من الميلانين وفي الحالات الشديدة، قد يلزم إجراء عملية جراحية لإزالة البقع الداكنة.

العلاج التجميلي لتصبغات الجلد

وأوضح أطباء مستوصف شيب كلينك أن هناك علاج تجميلي يشمل تقشير الوجه لإزالة الطبقة العليا من الجلد مما يساعد على تقليل البقع الداكنة وهناك الديرمابريشين هو إجراء يتضمن استخدام أداة صغيرة لإزالة الطبقة العليا من الجلد.

ولفتت سلمى عليا أخصائي الجلدية بمستوصف شيب كلينك إلى أن حقن الميزوثيرابي مهم جدا لعلاج تصبغات الجلد و هو إجراء يتضمن حقن مزيج من الأدوية والفيتامينات في الجلد.

نصائح للوقاية من تصبغات الجلد

ونصحت الدكتورة سلمى عليا أخصائي الجلدية بمستوصف شيب كلينك بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصةً خلال الساعات الأولى من الصباح والساعات الأخيرة من بعد الظهر وارتداء واقي من الشمس بعامل حماية من الشمس (SPF( 30 أو أعلى كل يوم.