حياة زوجة يافعة تنتهي على أبواب محكمة الأسرة.. والسبب تدخلات والدة زوجها

خطوات قليلة كانت تفصلها عن المدخل المؤدي إلى محكمة الأسرة، حيث حضرت "مروة" وفي عينيها ترتسم معالم الحيرة والشرود، ترقبًا منها لما ستُسفر عنه دعوى الخلع التي حررتها، بسبب تدخلات "حماتها" المستمرة التي أودت مؤخرًا بحياتهما الزوجية.

وتقول الزوجة تبلغ الثانية والعشرين من عُمرها، إن الأقدار جمعتها بزوجها على سبيل الصدفة، حينما ترددت في أحد الأيام، إلى محل للمستلزمات المنزلية المملوك إليه، وحينما تلاقت أعينهما، راقت له منذ الوهلة الأولى، ولم يطل به الأمر إلا وأن جاء إلى بيتها، رفقة والدته، طالبًا يديها ومُعلنًا رغبته في العيش معها إلى الأبد.

وواصلت بقولها: في البداية تساءلنا حول سبب عدم مجىء والده بصحبتهما أثناء طلبه يدي، وهنا أخبرتنا والدته بانفصال الأب عنهما وانشغاله بأمور الحياة عن كل ما يخصهما وكأن روابط الدم قد تلاشت فيما بينهم، ولعل هذا الأمر ساهم في تشكيل معالم شخصيته الواهنة، ولكن في نهاية الأمر قوبل طلبه بالموافقة حينها من قبل أهلي، الذين توسموا في أنفسهم أن أعيش معه حياةً هادئة ومستقرة، شاءت الأقدار ألا تتحقق تلك الرغبة.

لتردف: خلال فترة زواجنا التي امتدت إلى عامٍ ونصف، تكشفت الحقائق المُرة أمام عيناي، فالرجل الذي كان يُمطر أذناي قبل زواجنا بالكلام المعسول، لم يكن ليتحلى بالمسئولية اللازمة بعد الزواج، لكي يصون حقه الذكوري في إدارة شئون بيته بدون أي تدخل، الطامة الكبرى كانت حاضرةً في تدخل والدته بجميع تفاصيل حياتنا، حتى وصل بها الأمر إلى إملاء رأيها عليه بالعدول عن إنجابنا الأطفال خلال الفترة الماضية، مُعللةً ذلك بضرورة التريث إلى أن يعتاد كل منا على الآخر، تغاضيت أكثر من مرة عن تلك التصرفات، رغبةً مني في تغير الأحوال.

واختتمت حديثها: ولكن تكررت تدخلات والدته بل وانتقادها لي في كل تصرف مهما بلغت بساطته، هنا قررت مواجهته بالأمر، مؤكدةً له بأن ذلك الوضع لا يتناسب معي، إلا أن رده كان صادمًا بأنه إذا اضطر للانفصال عني في سبيل إرضاء والدته، فلن يتردد ولو للحظةٍ واحدة، هنا أيقنت استحالة العيش معه، لأقرر طلب الخلع الذي سيكون أهون من البقاء تحت سطوة والدته المُتسلطة.