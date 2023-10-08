رئيس باكستان يدعو المجتمع الدولي لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم الأحد المجتمع الدولي إلى لعب دوره النشط من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي .

وكتب علوي في منشور على منصة "إكس" - تويتر سابقا - إن " التقدم نحو السلام لا يمكن أن يتحقق دون إدانة اغتصاب إسرائيل ووحشيتها لحقوق الفلسطينيين وشعبهم، مشيرا إلى الضم المستمر للأراضي والمستوطنات بشكل غير قانوني وردود الفعل غير المتناسبة بالإضافة إلى القتل، والنتيجة هي أنه لا أمل ولا تقدم نحو السلام"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية .

وأضاف الرئيس الباكستاني " أن الوقت قد حان للمضي قدما بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ويمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورا كبيرا اليوم نحو السلام العالمي " .

الرئيس الفلسطيني يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية إلى قطاع غزة

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة من اجل إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أبو مازن: "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم"، مؤكدًا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أبو مازن "نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية للفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.