أوقاف الفيوم تنظم ندوة بعنوان " منزلة الفتوى وشروطها"

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي، وكيل الوزارة، ندوة بعنوان "منزلة الفتوى وشروطها" وذلك بمسجد عمار بزاوية الكرادسة التابع لإدارة أوقاف جنوب الفيوم.

يأتي هذا في إطار الندوات التوعوية والتثقيف الديني وضمن فعاليات ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي الذي تقدمه مديرية الأوقاف بالفيوم، بحضور علماء الأزهر الشريف وأئمة الأوقاف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الدكتور عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سعيد محمد قرني الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور عادل عبد التواب أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، وعدد من أئمة الأوقاف وأهالي القرية.

وخلال فعاليات الندوة وضح العلماء أن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه، وكذلك الفتوى لا تكون إلا من أهلها، وكان الصحابة (رضوان الله عليهم ) ينكرون أشد الإنكار على من اقتحم حمى الفتوى ولم يتأهل لها، ويعتبرون ذلك ثُلمة في الإسلام، ومنكرًا عظيمًا يجب أن يُمنع، وذكروا قول الرسول (صلى الله عليه وسلم):«إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رؤوسا جُهَّالا، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»، ومن ثم قرر العلماء أن من أفتى وليس بأهل للفتوى، فهو آثم عاص، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطبب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم، وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟! ذلك أن التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى ورسوله، مسترشدين بقول الله سبحانه وتعالى: "وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً" الإسراء"36"، وزيادة في ردع المتقولين والمتجرئين على الفتوى بغير علم توعدهم الشرع بعذاب النار يوم القيامة، فقال (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ"، كما بيّن النبي أن ذلك المتجرئ على الفتوى بغير علم إنما هو بفعله هذا يثقل ظهره بحمل أوزار الذين اتبعوه على فتواه، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ".

وأكد العلماء أن الفتوى وظيفة سيد المرسلين( صلى الله عليه وسلم) فقال تعالى :«وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ» النحل"44"، وكان ذلك من مقتضى رسالته، كما تتضح لنا مكانة الفتوى ومنـزلتها في الاسلام من خلال معرفتنا بأن الله تعالى قد أفتى عباده، يقول الله تعالى: «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن». النساء"127"، ويقول تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة». النساء "176"، وفي حياة النبي (صلى الله عليه وسلم)، أصيب أحد الصحابة بجرح وكان عليه جنابة،ولابد أن يغتسل ويتطهر، فأفتاه بعض من معه بأن ينزل الماء ويغتسل مع هذه الجراحة، فكانت النتيجة أن الرجل مات من آثار ذلك،فلما بلغ النبي(صلى الله عليه وسلم) خبر هذه الحادثة قال في شأن هؤلاء الذين أفتوه: قتلوه، قتلهم الله! ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم.

خطورة فتاوى التنظيمات المتطرفة في ندوة بأوقاف الفيوم

وانطلاقا من أن الإسلام دين أمن وسلام وتسامح وليس دين إكراه، وتكمن خطورة فتاوى التنظيمات المتطرفة في أنها تأخذ طابعا شرعيا، ينخدع بها البسطاء من الناس، لكنها في ميزان الشرع سبب للإضلال والتعدي بالضرر على النفس والمجتمع، كتلك الفتاوى التي صدرت عن تلك الجماعات الإرهابية بالقتل والتفجير والتخريب، ومن المعلوم أن أفراد تلك الجماعات ليسوا علماء، فهم لم يدرسوا الأحكام الشرعية من منابعها الصحيحة، وهم كذلك مفتقدون لخطورة الفتوى وما يترتب عليها من ويلات ومفاسد، حيث يصب فيها مفتوهم نار غضبهم تجاه الأفراد والمؤسسات الوطنية والدينية، ضاربين بعرض الحائط ما ورد في كتاب الله( عز وجل) وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) من خطورة الفتوى بغير علم.