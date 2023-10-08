إزالة 138 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات في مهدها والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبه، أزالت الوحدات المحلية في "بنى مزار - ملوي - ديرمواس " 74 حالة تعدِِ منها، 65 حالة بقرى ، (أبو جرج - بنى على- القيس- الحسينية) وأحياء رئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعدِِ على أملاك الدولة بالظهير الصحراوي الغربي بعرب بنى خالد مركز ملوي، إلى جانب 8 حالات تعدِِ تم إزالتها بقريتي دلجا ، وبنى حرام، وأحياء مدينة ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين، بينما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاي - سمالوط "، من إزالة 64 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، منها 45 حالة بقرى، (أبوعزيز - حلوة – منبال- بردنوها) والأحياء الرئيسية بمدينة مطاي، و10 حالات تعدِِ بالبناء المخالف وبدون ترخيص بقرى (بنى محمد سلطان - البرجاية - صفط الخمار - دمشير) وحي غرب بمدينة المنيا، و9 حالات بمركز ومدينة سمالوط ، بقرية منقطين وأحياء المدينة.