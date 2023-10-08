لقطة نادرة الحدوث في كرة السلة السعودية

في لقطة نادرة الحدوث بمنافسات كرة السلة على الأصعدة المحلية والعالمية ، شهدت كرة السلة السعودية نجاح لاعب واحد فقط بفريق السلة في تسجيل نقاط فريقه كافة في المباراة.





وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة السلة عبر موقع التواصل الإجتماعي “أكس” : "في حدث فريد من نوعه.. لاعب نادي الخويلدية للناشئين علي موسى الأمرد يسجل جميع نقاط فريقه في المباراة".

الفريق الخصم ..

يأتي ذلك ، خلال المباراة التي أقيمت بين فريقي الخويلدية والنصر، لحساب منافسات دوري الناشئين لكرة السلة.

ونجح اللاعب علي موسى الأمرد في تسجيل كل نقاط فريقه خلال المباراة.

وتمكن فريق الخويليدية خلال اللقاء من الفوز على نظيره النصر بنتيجة (68-67)، خلال اللقاء الذي أقيم لحساب منافسات الجولة السابعة من المسابقة، مساء أمس السبت.

استضافة السعودية للمونديال ..

وعلى صعيد منافسات كرة القدم ، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بملف استضافة كأس العالم 2034 ، بعد إعلان الفيفا رسميًا إقامة منافسات النسخة المقبلة من المونديال 2030 بثلاث قارات مختلفة.

وأشارت تقارير دولية في هذا الصدد، إلى أن أستراليا تعد حاليًا المنافس الأقرب مع السعودية في استضافة نسخة 2034 من المونديال ، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن دورة الألعاب الأولمبية 2032 ستقام هناك وهو الأمر الذي يجعل إقامة المونديال الأسترالي أمر صعب.