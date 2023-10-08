مصرع وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بجنوب سيناء

لقيت سيدة مصرعها، وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد برأس سدر، بعد كارته أبو صويرة بـ30 اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى مدير أمن جنوب سيناء اللواء محمد كامل العناني، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الجديد بعد كارتة أبوصويرة بـ30 اتجاه شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء

وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة آخر

1- خالد محمد عناني 25 سنة من مدينة الإسماعيلية

التشخيص - سحجات وكدمات

2- آية عدلي حلمي 26 سنة تقيم في مدينة الإسماعيلية

توفيت مكان الحادث

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس سدر العام، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة بالواقعة.