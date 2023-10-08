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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد الكرة: واثقون من نجاح تجربة بيريرا.. يحتاج للصبر

دعم إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تجربة البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام المصرية.

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بيريرا يدخل في صدام مع حكم ويقصيه من التصنيف

أكد الكومي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عبر برنامج "طويلة وعالية" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت "اتحاد الكرة داعم تماما لتجربة بيريرا وواثقين من نجاحها في النهاية، اي تجربة في بدايتها تشهد إيجابيات وسلبيات".

وواصل حديثه "بيريرا يسير بخطوات ثابتة اداريا وفنيا، ودائما ما ينظم محاضرات لشرح القوانين بجانب أنه يقيم اختبارات بشكل مستمر للحكام في مواد القانون".

وأضاف "الحكم يخطيء ويصيب حتى مع وجود تقنية الفيديو ولكن هذه امور يمكن السيطرة عليها، لكن الملاحظ أن الحالات الجدلية التي حدثت في المباريات الماضية كان بطلها حكام من أفضل حكام افريقيا".

وأستدرك "بيريرا يعمل على كل صغيرة وكبيرة ونحن متأكدون من نجاح تجربته ولكن يحتاج إلى الصبر قليلًا".

وتابع إيهاب الكومي تصريحاته "مجلس الإدارة برئاسة جمال علام يعقد جلسات مع بيريرا ولجنة الحكام من أجل شرح الاخطاء وكيف يسعى لحلها".

وحول حقيقة وجود حالة من العناد بين حكم الساحة وحكم الفيديو في المباريات الماضية، علق قائلًا "هذا غير منطقي، هم طاقم تحكيم واحد والإيجابيات والسلبيات تمس الجميع بالتأكيد".

وأتم الكومي تصريحاته "المشكلة هي أن كل من هو خارج منظومة التحكيم لديهم آراء كثيرة ويهاجمون عبر وسائل التواصل الإجتماعي، أطالبهم أن يرأفوا بحكامنا والصبر عليهم، هؤلاء كانوا زملاء لكم يومًا ما".

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