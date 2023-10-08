لاعب ريال مدريد يشبه بيلينجهام برونالدو

أثنى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد على زميله الجديد جود بيلينجهام، الذي يقدم مستويات رائعة منذ قدومه للملكي.

وشبه اللاعب الإسباني، زميله بيلينجهام بنجم الملكي السابق، كريستيانو رونالدو، الذي يلعب ضمن صفوف النصر السعودي.

يلتقي بيلينجهام الثناء والمدح من زملاءه على المستويات الرائعة التي يقدمها مع الملكي.

أطلق لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد، على زميله بيلينجهام اسم جديد ليقارنه مع الدون، بعدما كتب الإسباني لزميله بيلينجهام وصف "CRBellingham" وهو ما أعجب العديد من الجماهير ، الذين لم يترددوا في منح اعجابهم على هذا التشبيه.

سجل بيلينجهام هدفين في مباراة ريال مدريد الأخيرة التي انتهت برباعية نظيفة أمام أوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

أحرز بيلينجهام 8 أهداف في أول ثمان مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد تهديفي للاعب في ريال مدريد بعد هذا العدد من المباريات منذ الدون في ديسمبر 2009.