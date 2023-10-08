وكيل صحة قنا يتفقد الخدمة الصحية بالمشروع الأوروبي

أجري الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأحد، جولة تفقدية للمشروع الأوروبي بمدينة قنا، للتأكد من تنفيذ الخدمات الطبية ومتابعة سير العمل بالمبادرات الرئاسية. رافقه خلال الزيارة الدكتورة إيناس فاروق مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وخلال الزيارة تفقد وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وتقديم خدماتها للمترددين علي الوحدة.

وحرص على التأكد من توافر المستلزمات وتشغيل أجهزة الكشف والتحليل وتشغيل عيادة الأسنان وتوافر رصيد من الادوية.

وإستمر بدران،في جولته بتفقد وحدة العلاج الطبيعي وعلي خدمة المرضي المترددين علي القسم وتشغيل الأجهزة بصورة جيدة.

واستكمل الدكتور محمد جولته بتفقد عيادات الباطنة ،النساء وتنظيم الأسرة وتأكد من توافر الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة.

وتفقد بدران، قسم الأطفال المعثور عليهم للإطمئنان علي سلامتهم وتواجد فريق الرعاية الخاصة بهم وتوافر كافة المتطلبات الطبية والمعيشية للأطفال المعثور عليهم.