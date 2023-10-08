محاضرة فيديو لفريق سلة الأهلي استعدادًا لمواجهة الفتح السعودي

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة أوجستي بوش المدير الفني، محاضرة فيديو للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الفتح السعودي، في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية التي تستضيفها قطر في الفترة من ١-١٢ أكتوبر الجاري.

وحرص الجهاز الفني عبر الاجتماع باللاعبين ومناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم.

وخاض فريق السلة بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا اليوم على صالة الريان، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الفتح، وحرص الجهاز الفني بقيادة أوجستي بوش على مراجعه خطة اللعب التي يعتزم الاعتماد عليها في مواجهة الفريق السعودي، وكذلك الأدوار المحددة لكل لاعب في المباراة.

موعد مباراة الأهلي والفتح السعودي في البطولة العربية للسلة

يستأنف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، مبارياته في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، عندما يلتقي اليوم الأحد مع نظيره فريق الفتح السعودي في إطار منافسات دور الستة عشرة من البطولة.

من المقرر أن تقام المباراة على صالة الغرافة، في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين في مشوار المنافسة على اللقب.

يعقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني محاضرة للاعبين بفندق الإقامة لمراجعة بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

كان فريق رجال سلة الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي، ثم تغلب على فريق الإتحاد الليبي وأعقبه بالفوز. على فريق مجد طنجة المغربي قبل أن يخسر أمام بيروت اللبناني في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي.

وتضم البعثة الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيا، وأحمد الجارحي مدربًا عاما، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيا، ومحمد عيسى مدلكا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيا.

قائمة رجال سلة الأهلي في البطولة العربية

وتضم قائمة لاعبي سلة الأهلي في البطولة العربية: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، أحمد مهيب، يوسف المعداوي.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا