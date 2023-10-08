الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ارتفاع قتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 600 والمصابين 2000

الهجوم على غزة
الهجوم على غزة

ارتفع عدد القتلى من الاحتلال الإسرائيلي إلى 600 وأكثر من 2000 جريح، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “العربية” اليوم الأحد.

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بالتزامن مع طوفان الأقصى.. 4 حروب خاضتها فلسطين ضد إسرائيل بالقرن الـ 21

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إسرائيل ترتكب مجازر في قطاع غزة

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

ارتفاع عدد شهداء فلسطين

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 572 شهيدا ارتقوا جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني منذ بداية العام الجاري. 

أوضحت الوزارة  في بيان صحفي أن من بين الشهداء 313 شهيدا ارتقوا جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة، و7 في الضفة الغربية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قواته تقوم بتمشيط المنطقة المحاذية لقطاع غزة وأبلغ جميع المستوطنات والبلدات القريبة من القطاع بإخلائها، على ضوء الهجوم الذي نفذته حركة حماس في منطقة "غلاف غزة".

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