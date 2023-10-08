الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: سقوط جرحى مدنيين جراء قصف إسرائيلي على مناطق جنوبي البلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

أعلن الجيش اللبناني سقوط عدد من الجرحى بين المدنيين جراء قصف إسرائيلي لأربع مناطق بالجنوب اللبناني. 

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تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

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لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

 

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأحد أن وحدات عسكرية إسرائيلية قصفت صباح اليوم بالمدفعية والدبابات مناطق ببلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، وذلك بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. 

وأضاف الجيش اللبناني أن القصف الاسرائيلي أدى إلى سقوط جرحى من بين المواطنين، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات للعلاج، موضحا أنه ينفذ انتشارا منذ أمس في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

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