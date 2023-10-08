بايرن ميونيخ يرفض عودة بواتينج

كشف نادي بايرن ميونخ موقفه النهائي من عودة لاعبه الدولي السابق جيروم بواتينج، للفريق مرة أخرى خلال فترة الانتقالات المقبلة أو الوقت الحالي.





وأكد النادي البافاري عبر بيانٍ رسميٍ ، على أن بواتينج تم توجيه الدعوة له بالتدرب فقط منع النادي ، دون أن يتم التعاقد معه بشكل رسمي.

عدم العودة ..

وواصل البيان : "لن يعود جيروم بواتينج للفريق البافاري مرة أخرى اتخذ النادي هذا القرار الساعات الماضية، وأبلغ به اللاعب ، دايوت أوباميكانو، ومين جاي كيم، يلعبان الآن بدون الشعور بأي آلام، فيما يتعافى ماتيس دي ليخت من الإصابة التي لحقت به أخيرًا، ما يعني أن أزمة مركز قلب الدفاع تحسنت ، عرضنا على بواتينج مواصلة التدريبات بالنادي للحفاظ على جاهزيته البدنية".

وبدأ اللاعب الدولي أداء التدريبات مع بايرن يوم الأحد الماضي ويعد الآن لاعبًا حرًا، ويمكن التعاقد معه خارج فترة الانتقالات.



يذكر أن اللاعب الدولي بوايتنج صاحب الـ 35 عامًا، قد سبق له تمثيل فريق بايرن ميونخ خلال الفترة من 2011 إلى 2021.