وكيل تعليم الدقهلية يتفقد عدد من مدارس المنصورة

تفقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عدداً من مدار س إدارة غرب المنصورة التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمود سعيد والملك الكامل الإبتدائية، واستمع إلى الإذاعة المدرسية بمدرسة محمود سعيد، وتفقد الفصول الدراسية بمدرسة الملك الكامل الإبتدائية.

وأكد وكيل الوزارة، على انتظام العملية التعليمية فى كافة مدارس المحاقظة منذ اليوم الأول لبدأ العام الدراسي، مؤكداً أنه قد تم التأكيد على مديرى الإدارات التعليمية متابعة انتظام سير العملية التعليمية وضرورة الالتزام بجميع القرارات واللوائح المنظمة للعمل واطمأن شعبان الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وأشار إلى تسجيل الغياب و نظافة المدارس وتنفيذ كافة الإجراءات والقرارات المنظمة للعمل، والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية والعمل على تذليل كل المعوقات التى تعوق حسن سير مؤكدا على توزيع الكتب المدرسية على الطلاب.

وذلك فى إطار إهتمام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس.