طواله يتحدث عن الاستقرار والتنمية ويكشف أسرار بيان البرلمان الأوروبي في "دلتا مصر"

يستضيف برنامج "دلتا مصر" غدا الثلاثاء في الساعة 6 مساء ولمدة ساعة ونصف على قناة الدلتا بالتليفزيون المصري الكاتب الصحفي هيثم طواله نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس جبهة شباب الصحفيين .

يتحدث خلال اللقاء عن أهم المشروعات العملاقة التي تحققت في دولة 30 يونيو الجديدة والإنجازات التي شهدتها مصر في كافة القطاعات تحت شعار كيف كنا وكيف أصبحنا.

كما يكشف طواله بالاسماء تفاصيل وأسرار اكاذيب وافتراءات بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات الرئاسية وملف حقوق الإنسان ومن يقف وراء هذه البيانات المفبركة المسيسة ولماذا خرجت في هذا التوقيت.

البرنامج يرأس تحريرة سامر سعد ومن تقديم د.ايمن خضر وإخراج د.جمال العربي.