جنايات الفيوم تقضي بإحالة أوراق قاتل زوجته خنقا إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الفيوم،اليوم السبت، في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار ادهم ابو ذكري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، وأمانة سر شعبان عجمي إحالة المتهم بقتل زوجته خنقاً في منطقة حي الروبي بمدينة الفيوم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية التي حملت رقم 3650 جنح ثان الفيوم والمقيدة برقم 414 لسنة 2023 إلى منتصف شهر يناير الماضي، حينما إستقبلت مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان ض ع، 20 سنة، وتبينّ وجود شبهة جنائية في الوفاة بسبب وجود اثار خنق على رقبتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة زوجها جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجي، ومقيم بحي الروبي بدائرة قسم ثان الفيوم، معُللًا ارتكابه بجريمة قتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه في سلوكها.

اعتراف المتهم

واعترف الزوج بإرتكابه جريمة قتل زوجته خنقًا بيديه بعد نشوب مشادة كلامية داخل منزلهما الكائن بناحية الروبي بمدينة الفيوم، فتعدى عليها بالضرب ثم كتم أنفاسها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق مع المتهم.

وقرر المحامي العام لنيابات الفيوم احالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم، ووجهت النيابة العامة له إتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار وأوضحت النيابة في قرار الإحالة أنّ المتهم، أعد مخططًا ونفذه بعدما قلب الأمور على وجهها بأن تحين الساعات الأولى من النهار زمنًا مستغلًا نوم المجني عليها وخنقها بيديه حتي لفظت أنفاسها الأخيرة .