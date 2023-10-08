للبشرة السمراء.. طريقة تطبيق مكياج يومي خفيف

تحتار صاحبات البشرة السمراء في اختيار الألوان المناسبة لبشرتها وطريقة تطبيق المكياج اليومي؛ للحصول على بشرة ناعمة ذات الطبقة الخفيفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تطبيق مكياج يومي خفيف لصاحبات البشرة السمراء.

طريقة تطبيق مكياج خفيف للبشرة السمراء

ترطيب البشرة

يبدأ إنشاء مظهر مكياج يومي خفيف للبشرة السمراء أو لأي بشرة عمةً، هو وضع مرطب مناسب لنوع بشرتك سواءد جافة أو مختلطة أو دهنية، عليك اختيار مرطب بعامل حماية من الشمس يرطب بشرتك مع حمايتها من أشعة الشمس الضارة، أو وضع مرطب عادي ثم قومي بوضع كريم الحماية من الشمس (وفي هذه الحالة يتم وضع كريم الحماية من الشمس بعد البرايمر).

وضع البرايمر

فقط لأنك تقومين بتطبيق مكياج يومي خفيف للبشرة السمراء، لا يعني أنك تريدين تخطي البرايمر اختاري الأخير بتركيبة مرطبة. طبقيه على بشرتك بواسطة فرشاة مخصصة لهذه الغاية.

تطبيق كريم أساس خفيف الوزن

للحصول على بشرة موحدة اللون دون وضع العديد من الطبقات الثقيلة على البشرة، يمكنك اختيار كريم أساس ذا تركيبة خفيفة الوزن، للحصول على لمسة نهائية غير لامعة.

إذا أردتي ملمس خفيف وأكثر طبيعية، قومي باختيار مرطباً ملوناً ذات تركيبة مرطبة.

وضع بلاشر

للحصول على مظهر مكياج يومي خفيف للبشرة السمراء ناجح ولافت، وإضافة القليل من اللون إلى وجهك، طبقي أحمر الخدود على خديك، وعلى طول تجاويف خديك لتحديد عظام وجنتيك بدلاً من تطبيق البرونزر، مع مراعاة وضع بلاشر فاتح وهاديء خالي من الجليتر.

وضع ظلال عيون ناعم

وضع ظلال العيون في المكياج الخفيف ليس من الضروريات، لكن إذا أردتي تطبيقه في يومًا ما "وليس يوميًا"، يمكنك وضع طبقة خفيفة من لون واحد فاتح على جفونك يمكن؛ ليبرز جمال عينيك.

استخدام قلم كحل

الكحل من الأشياء الغير ضرورية في المكياج اليومي، إلا أن هناك بعض الفتيات التي لا تستغنى عنه أبدًا لذلك، يمكنك تطبيق خطاً رفيعاً من الكحل على خط الرموش العلوية، للحصول على تأثير محدد عيون غير مرئي والحصول علي عينين واسعتين.

تطبيق الماسكرا

الماسكرا من أهم الأشياء لبعض النساء، والبعض الآخر يضعها فغي المناسبات فقط، لذلك إذا كنتي من النوع الأول يمكنك وضع طبقة واحدة من الماسكرا للحصول على رموش طويلة وعيون جذابة.

وضع أحمر الشفاه

عندما يتعلق الأمر بلون أحمر الشفاه عند تطبيقه مكياج يومي خفيف للبشرة السمراء، عليك مراعاة لون أحمر الشفاه المناسب للون بشرتك، استخدمي ظلاً ناعماً من ملمع الشفاه المرطب وطبقيه على شفاهك، أو يمكنك اختيار أحمر الشفاه باللون البرتقالي الهادئ أو الوردي.