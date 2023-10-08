مانشستر سيتي يزاحم ريال مدريد على ضم ديفيز

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على خط المفاوضات مع الكندري ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني ، والذي يعد من ضمن الأهداف الرئيسية لريال مدريد لضمه خلال انتقالات الصيف المقبل.



ويرتبط ألفونسو ديفيز صاحب الـ 22 عاما، بعقد مع فريقه بايرن ميونخ حتى نهاية يونيو من عام 2025.

صفقة بيلينجهام

وأشارت تقارير إسبانية الساعات الأخيرة، إلى أن مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني بيب جوارديولا، نادم على ضياع صفقة بيلينجهام الذي غير وجهته إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكدن التقارير، أن مانشستر سيتي استفاد من درس بيلينجهام، ومن المنتظر أن يتقدم بعرض نادي مرتفع للاعب يقدر بـ 15 مليون يورو عن الموسم الواحد ، بدلاً من عرض ريال مدريد المنتظر تقديمه والذي لن يتخطى الـ 10 مليون يورو.

مواجهة أرسنال ..

تحدث ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن مواجهة مانشستر سيتي، قبل المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب الإمارات.

وطالب أرتينا لاعبي الجانرز بإيقاف سلسلة الهزائم أمام السيتي.

وقالت تقارير: أن أرسنال لم يحقق أي فوز أمام مانشستر سيتي، الفائز بالثلاثية، منذ عام 2015، وفي حال خسارته في مباراة الغد سيرتفع عدد هزائم أرسنال إلى 13 مباراة.

وأكد أرتيتا على أن فريقه استطاع أن يكسر سلسلة الهزائم أمام فرق أخرى، وطالب لاعبيه بفعل نفس الشيء أمام مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا خلال تصريحاته عندما حضرت إلى هنا أعتقد أننا لم نفز في أولد ترافورد لـ18 عاما، و17 عاما في ستامفورد بريدج واستطعنا كسر سلسلة الهزائم، لذا دعونا نغير هذا الوضع.

واختتم قلقي الوحيد من المواجهة المرتقبة هو جودة المنافس وهذا لا شك فيه، وفي مباراة اليوم يجب أن نكون في أفضل حالاتنا لمدة 100 دقيقة، هذا ما يمكننا التحكم به ويجب أن نركز.



