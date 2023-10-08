الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

يبحث دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تحقيق الفوز على نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

txt

تشكيل برشلونة المتوقع أمام غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

ويُفكر المدرب الأرجنتيني في الدفع بالقوة الضاربة له خلال مواجهة ريال سوسيداد، خاصة وأنه يرغب في تحقيق الانتصار الخامس له على التوالي خلال مباراة اليوم.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ماريو هيرموسو، فيتسل، سيزار أزبيليكويتا.

الوسط: صموئيل لينو، ساول نيجويز، كوكي، رودريجو دي بول، ناهويل مولينا.

الهجوم: ألفارو موراتا، جريزمان.     

ونجح الروخيبلانكوس في الفوزعلى فيينورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، بينما استطاع الانتصار على قادش بنفس النتيجة بالليجا، فيما فاز على أوساسونا بهدفين نظيفين، وفاز بالديربي أمام ريال مدريد بنتيجة 3/1.

أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يطلق حكم لقاء أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد صافرته في تمام الـ 5:15 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو".

ومن المقرر أن تُذاع مواجهة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الدوري الإسباني خلال المواسم الماضية.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد عبر الواتساب.. اضغط هنا

مواد متعلقة

عبده يحيى يقود تشكيل غزل المحلة المتوقع لمباراة أبو قير للأسمدة

بث مباشر ليفربول الآن : مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون اليوم بث مباشر يلا شوت
الجريدة الورقية