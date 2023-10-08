يبحث دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، عن تحقيق الفوز على نظيره ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ويُفكر المدرب الأرجنتيني في الدفع بالقوة الضاربة له خلال مواجهة ريال سوسيداد، خاصة وأنه يرغب في تحقيق الانتصار الخامس له على التوالي خلال مباراة اليوم.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: ماريو هيرموسو، فيتسل، سيزار أزبيليكويتا.

الوسط: صموئيل لينو، ساول نيجويز، كوكي، رودريجو دي بول، ناهويل مولينا.

الهجوم: ألفارو موراتا، جريزمان.

ونجح الروخيبلانكوس في الفوزعلى فيينورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، بينما استطاع الانتصار على قادش بنفس النتيجة بالليجا، فيما فاز على أوساسونا بهدفين نظيفين، وفاز بالديربي أمام ريال مدريد بنتيجة 3/1.

أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يطلق حكم لقاء أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد صافرته في تمام الـ 5:15 من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو".

ومن المقرر أن تُذاع مواجهة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الدوري الإسباني خلال المواسم الماضية.

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