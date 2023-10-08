الأحد 08 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المحامين تدعم أعمال المقاومة في غزة وتدعو لانعقاد طارئ بالقاهرة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

ناشدت نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بدعوة المكتب الدائم للاتحاد، لجلسة انعقاد طارئ بالقاهرة، لاتخاذ ما يلزم لوقف العدوان الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات لمواجهته والبحث الجدي عن حل لهذه الأزمة بعيداً عن غطرسة القوة وممالأة المجتمع الدولي، وحرصاً على عدم تفاقم الأوضاع وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.
جاء ذلك في بيان نقابة المحامين المصرية الذي أصدرته صباح اليوم الأحد، والذي جاء نصه كالآتي: 
بيان
تابعت نقابة المحامين المصرية، ما يجري في الأراضي العربية المحتلة، وما قامت به قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة من رد مزلزل للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفجة على المقدسات الإسلامية من قطعان المستوطنين.

وفي ظل غياب للمجتمع الدولي، عن اتخاذ أي إجراء، يحفظ للشعب الفلسطيني كرامته، ويحفظ له حقوقه، ويعيد له أرضه، ويقيم دولته، ويحفظ المقدسات التي يتم تدنيسها تحت سمع الجميع وبصره دون أن يحرك أحد ساكناً.
فإن نقابة المحامين تؤكد شرعية ما قامت به قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة، وأنه كان رداً طبيعياً، وحقاً مكفولاً تقره كل المواثيق والشرائع الدولية، دفاعاً عن حقوقه ومقدساته التي هي مقدسات العالم الإسلامي كله.

وإزاء ما تقدم فإن نقابة المحامين تدعو الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بدعوة المكتب الدائم للاتحاد، لجلسة انعقاد طارئ بالقاهرة لاتخاذ ما يلزم لوقف أي تصعيد للموقف واتخاذ خطوات مواجهة العدوان والبحث الجدي عن حل لهذه الأزمة بعيداً عن غطرسة القوة وممالأة المجتمع الدولي، وحرصاً على عدم تفاقم الأوضاع وخروج الوضع الأمني عن السيطرة.

عاشت فلسطين وعاشت فلسطين حرة عربية، أبيه من البحر إلى النهر، وعاصمتها القدس الشريف.

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