يواصل أتلتيكو مدريد استعداداته لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا 2023/2024.

ويرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لـ أتلتيكو مدريد، تحقيق الانتصار على سوسيداد، وذلك لمواصلة النتائج المميزة للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان أتلتيكو مدريد قد نجح في تحقيق الفوزعلى فيينورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، بينما استطاع الانتصار على قادش بنفس النتيجة بالليجا.

فيما فاز على أوساسونا بهدفين نظيفين، وفاز بالديربي أمام ريال مدريد بنتيجة 3/1.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد، في الخامسة والربع من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ملعب "ميتروبوليتانو".

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد

تُذاع مواجهة أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث الدوري الإسباني خلال المواسم الماضية.

ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

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