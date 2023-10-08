ندوات تثقيفية بلغة الإشارة لطلاب مدرستي الأمل للصم وضعاف السمع ببلبيس

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية بلغة الإشارة، وكذلك أنشطة تفاعلية لذوي الهمم بمدرستي الأمل للصم وضعاف السمع، والتربية الفكرية الابتدائية بمركز ومدينة بلبيس؛ وذلك إيمانا من الشركة بأن ذوي القدرات والهمم شركاء أساسيين في المجتمع وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشء.

ولفت إلى أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة ارسم ولون، والسلم والثعبان، ومهمة في الدور الرابع، والعجلة الدوارة، ومسرح العرائس، والمتحرى الصغير، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.