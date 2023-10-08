جامعة جنوب الوادي تدفع بقافلة إلى قرية المراشدة شمال قنا

دفع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأحد، بقافلة طبية مجانية إلى قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال محافظة قنا، تحت إشراف الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، واشراف الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أورد الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، أن القافلة شارك فيها نخبه من أطباء المستشفيات الجامعية وكلية الطب إلى جانب متخصصون من مركز عزيمة للإدمان بقنا .

تقديم خدمات طبية لـ 514 حالة

وأضاف نائب رئيس الجامعة، إنه تم الكشف والعلاج المجانى لعدد 514 حاله جاءت كالتالي الباطنة 79 حاله والرمد 97 حاله والأطفال 99 حاله والجلدية 78 حاله والعظام 85 حاله وانف واذن 37 حاله ونساء وتوليد 39 حالات.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة الادمان بتوزيع المنشورات على المواطنين لتوعيتهم بمخاطر الادمان على الصحة والاسرة والمجتمع.