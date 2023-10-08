جامعة الفيوم تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

استقبل الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، خلال احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد.

وتتضمن الاحتفالات عقد ندوة بعنوان "رجال من ذهب ساهموا في صنع النصر لمصر" استضافت الجامعة خلالها كلا من اللواء أركان حرب أحمد أسامة قائد المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب ماجد شحاتة أحد أبطال المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب مصطفى حامد سليمان رئيس استطلاع المجموعة ١٣٩ صاعقة، واللواء أركان حرب علي أمين قائد كتيبة ٣٣ صاعقة بحرب أكتوبر، واللواء علاء عز الدين منصور مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقًا وأحد أبطال نصر اكتوبر، والعقيد هاني بدران مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، والرائد سمير محمد أحمد نوح من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال، والرقيب أحمد البدرى من أبطال الصاعقة البحرية في المجموعة ٣٩ قتال ومن الأبطال المشاركين فى حرب أكتوبر المجيدة، والدكتور عصام الروبي بإذاعة القران الكريم، والشاعرة سحر محمد الشربينى.





































