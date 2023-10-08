وزارة الرياضة تواصل حملة بشبابها تحت شعار «شباب بهوية وطنية»

واصلت وزارة الشباب والرياضة ، بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، متابعة الزيارات الميدانية واللقاءات المتتالية لحملة "بشبابها" تحت شعار وهشتاج #شباب بهوية_وطنية ؛ بجميع محافظات الجمهورية بالتنسيق الكامل مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بالوزارة و مديريات الشباب والرياضة ،والتي تستهدف تشجيع الشباب علي المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024 ، من منطلق تعزيز الوعي السياسي للشباب وتشجيعهم علي المشاركة السياسية وتعزيز الشعور بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية لديهم .

قام متطوعو الحملة بتنفيذ سلسلة من اللقاءات داخل 18 محافظة حتي الآن [ القاهرة ؛ كفر الشيخ ؛ الشرقية ؛ القليوبية ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ الدقهلية؛ المنوفية ؛ السويس ؛ سوهاج ؛ المنيا ؛قنا ؛ بني سويف ؛ الاسكندرية ؛ الجيزة ؛ الفيوم ] ، حيث من المقرر استكمال باقي المحافظات خلال المرحلة الحالية .

تجدر الإشارة إلي أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد شهد في الــ20 من أغسطس الماضي تدشين حملة "بشبابها" لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية، والتي تُعد الحملة الشبابية المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر.

واستمع من الشباب لأهداف الحملة، وما ستحققه من توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة، مؤكدا أن الشباب المصري واعٍ لمفهوم العمل، وواعٍ لمفهوم الإبداع ويحمل النظرة المستقبلية التي تبني الوطن ، قائلا: "اطمئنوا على مصر بشبابها ؛ ونفخر بأننا دولة شابة، تسابق غيرها بروح الشباب».