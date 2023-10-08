الأحد 08/أكتوبر/2023 - 01:29 م 10/8/2023 1:29:54 PM

وهم يريده البعض ويتخلي عن العقلانية وينجرف نحو الضياع يتوهم زيادة أمواله فيكون نواة لتكوين رجل أعمال وهمي فيضيع رجل الأعمال وتضيع النواة كلما زادت النوايات زاد العمر الافتراضي لرجل الأعمال الوهمي وقتها لانعرف من ضحية من؟؟

من يريد الكسب السريع أم رجل الأعمال الخائف من الفضيحة فيحرق هذه الأموال دون أن يدري!!

والنتيجة ظهور الحقيقة لكل الأطراف وهي(الفضيحة).

الفضيحة للمتسبب لتكوين رجل الأعمال أولا وفضيحة رجل الأعمال ثانيا...

المتسبب من وضع ماله دون أن يعرف أقرب الناس له وحينما يعرف بضياع المال يعلن ويهول ويمرض ويعرف كل الناس مدخراته الضائعه، وتتكرر مثل هذه المأساة ولا أحد يتعلم.