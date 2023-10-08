خالد عكاشة: مجند الإسكندرية ربما شعر بتهديد استدعى استخدامه للسلاح

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إطلاق أحد أفراد الشرطة المعينين النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد فوج سياحي إسرائيلي في الإسكندرية، حادث عارض وقد تكون جهات التحقيق تقف أمام ملابساته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أن عملية تأمين السياح وغيره في زيارته للمناطق السياحية والأثرية تجري بشكل دقيق ومنضبط في كل الأحوال.

وتابع: "ربما حدث ما يستدعى استخدام النيران من قبل أحد أفراد الحراسة، وفق ما تابعناه من البيان الأول لوزارة الداخلية، وقد يكون المجند شعر بتهديد على حياة السياح وربما كان تقديره خاطئا في ملابسات الحادث".

وتابع: "ألقي القبض على الشرطي ويخضع للتحقيق الآن، وهاك من ضمن المصابين مصريين".

مصرع سائحين إسرائيليين في الإسكندرية

أكدت مصادر أن سائحين إسرائيليين اثنين لقيا مصرعهما وأصيب سائح إسرائيلي ثالث في حادثة إطلاق نار في الإسكندرية.

ووقع الحادث بعد أن أطلق أمين شرطة في مديرية أمن الإسكندرية النار عليهم، وأسفر الحادث عن مصرع مُرشد سياحي مصري.

وهرع لمكان الحادث قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وجرى التحفظ على أمين الشرطة والتحفظ على السيارة محل الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني في مسرح الواقعة لمُباشرة أعمالها.