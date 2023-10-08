محافظ الشرقية يُهنئ اللاعبة نيفين صالح لحصولها على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للتايكوندو

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، لحصول البطلة نيفين صالح محمود لاعبة منتخب مصر والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة العربية للتايكوندو .

وكانت البطولة قد أقيمت في الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر الجاري بملاعب استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 135 هيئة رياضية من مختلف الدول العربية، متمنياً لها ولجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي، ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة، تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية، مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال لعبة التايكوندو، لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.