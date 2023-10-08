وزير الرياضة: مصر سيطرت على جميع الألعاب في البطولات القارية والعالمية والأولمبية

اجتمع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك عي هامش حفل إعلان زيادات مكافآت الرياضيين في البطولات القارية والعالمية والأولمبية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وقال وزير الرياضة خلال لقائه مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تدعم الرياضة فى كافة المراحل العمرية وفى مختلف الألعاب الرياضية، والعمل على تطوير برامج التدريب والتأهيل والتطوير للرياضيين، وذلك لتحقيق النجاح ورفع اسم مصر عاليًا فى مختلف المنافسات الدولية والقارية والعربية.

وأضاف خلال تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، أن الوزارة تدعم جميع الاتحادات الرياضية، وتوفير الرعاية الكاملة للأبطال الرياضيين فى مختلف الألعاب، وتذليل كل العقبات حتى يصلوا إلى قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية، كان من الأسباب الرئيسية التي نراها في تحقيق الألقاب القارية والعالمية تباعًا.

وتوجه رؤساء الاتحادات الرياضية بالشكر والتقدير للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي الدعم الدائم والمستمر للمنتخبات الوطنية المصرية.

وتحدث المهندس هشام حطب عن دور الدولة ودعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للرياضيين وللرياضة المصرية بشكل عام، التي شهدت تطورا كبيرا من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، وأصبحت مصر قادرة على استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت.

وقال حطب خلال تصريحاته عبر برنامج «ملعب الشمس»، والمذاع عبر «قناة الشمس»، إن التناغم بين المنظومة الرياضية من اتحادات وأندية ولجنة أولمبية على رأسها وزارة الشباب والرياضة، تجعل دائما الأمور تتقدم بشكل غير مسبوق.

وأضاف، أن لأول مرة اللجنة الأولمبية تطلب بنفسها إقامة دورة الألعاب في دولة، واختارت أن تكون مصر هي مستضيفة بطولة الأولمبياد 2036، بسبب المنظومة القوية التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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