نائب رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية الشريعة والقانون بأسيوط

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي إحتفالية كلية الشريعة والقانون بأسيوط بالمولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة واستقبال الطلاب الجدد، وذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح العواري عميد الكلية والدكتور أسامة عرفات وكيل الكلية للدراسات العليا والعقيد محمد صلاح مدير التربية العسكرية بجامعة الأزهر للوجه القبلي وعدد من عمداء كليات الفرع وأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

بدأ الحفل بتقديم الدكتور أبو دور سيد حامد وكيل الكلية السابق بالسلام الجمهوري وتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم من عبدالرحمن إسماعيل الطالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط.

تلا ذلك كلمة ترحيب من الدكتور عبدالفتاح العواري عميد الكلية رحب وهنأ فيها الحضور بالمولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة مقدما التهنئة لطلاب الكلية ببدء العام الجامعي الجديد، داعيا الطلاب للاجتهاد والتفوق فى تحصيل العلوم و الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فى شتى نواحي الحياة.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للحضور .

مؤكدا سعادته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة فى يوبيلها الذهبي واستقبال أبنائه طلاب كلية الشريعة والقانون بأسيوط مع بدء العام الجامعي الجديد، مثمنا حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم الحفل.

مضيفا أن الاحتفال بالمولد النبي غير مرتبط بموعد ولا شهر بل ذكراه متجددة فى كل لحظة وفى كل وقت فهو صلى الله عليه وسلم فى القلوب دوماً موجها بأن يكون الحب بالأفعال، لا بالأقوال فقط، وضرورة اتباع المنهج النبوي الشريف فى أقواله وأفعاله، وكيف لا، وقد قال فيه ربه" وإنك لعلى خلق عظيم " فجدير بنا أن نوطن فى قلوبنا مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ما عرفها غير ربه مؤكداً أن تلاوة القرآن الكريم وتدبره خير عون على ذلك، حيث ناده الله فى العديد من المواضع " يا أيها النبي" مشيداً بانتصار الجيش المصري فى حرب أكتوبر المجيدة، والتي قضت على أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأذاقته مرارة الهزيمة وذلك بالأخذ بأسباب النصر و حسن الإعداد المعنوي والمادي.

كما شدد على ضرورة التفوق فى تحصيل العلم والتنافس فيه، وهذا ما حث عليه الدين، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يحفظ مصرنا وأزهرنا من كل سوء ومكروه.

ثم قدم فريق الإنشاد الديني بالكلية فاصل من المديح لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بذكرى مولده الشريف، لاقت استحسان الحضور بقيادة محمد زكريا خريج كلية الشريعة والقانون بأسيوط ، كما تم تكريم الدكتور أبو دور سيد حامد وكيل الكلية السابق وعدد من العاملين بالكلية ممن بلغوا سن التقاعد؛ تقديرا لجهودهم الكبيرة المخلصة فى خدمة الكلية.

وفى الختام تم تقديم درع الكلية من عميد الكلية لفضيلة نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي؛ تقديرا لجهوده الكبيرة فى خدمة وتطوير فرع الجامعة للوجه القبلي.