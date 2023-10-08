الأحد 08 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تجدد القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي علي لبنان

 

تجدد القصف الاسرائيلي، اليوم الأحد على أطراف بلدة كفرشوبا وسدانة جنوب لبنان.

 

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إسرائيل: تعرضنا لإطلاق نار من لبنان

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لبنان يُعزي سوريا في ضحايا هجوم الكلية الحربية ويُؤكد تضامنه

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن "ذلك جاء بعد إطلاق صاروخين من الجهة اللبنانية باتجاه مواقع العدو في مزارع شبعا".

 

وكان حزب الله اللبناني أعلن ، في وقت سابق اليوم، استهداف ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بأعداد كبيرة من القذائف المدفعية والصواريخ الموجهة هي موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة.

ويأتي ذلك في خضم إطلاق حركة "حماس" هجوما غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى" تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

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