"ماجد الفطيم للتجزئة" تواصل مشاركتها في مبادرة عودة الأبطال للمدرسة

أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تملك وتدير كارفور في مصر، عن مواصلة مشاركتها في الدورة الثالثة من مبادرة "عودة الأبطال للمدرسة" والتي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، في احتفالية كبرى تقام سنوياً تحت عنوان "عودة الأبطال للمدرسة" ، بمشاركة ١،٠٠٠ طفل من مختلف المؤسسات ودور الرعاية للاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد في زيد بارك بالشيخ زايد.

وقامت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" من جهتها بتوفير الحقائب المدرسية، التي تحتوي على أهم المستلزمات والأدوات المدرسية لـنحو ١،٠٠٠ طفل يمثلون 12 دار رعاية من منظمة ساموسوسيال انترناشونال مصر.

تهدف هذه الاحتفالية إلى توفير الدعم النفسي والمعنوي للأطفال بلا مأوى من خلال الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المختلفة والعروض الموسيقية، وذلك بمشاركة أبرز نجوم كرة القدم، واختتام اليوم بحفل غنائي، في أجواء مبهجة للأطفال.

قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر: "فخورون بالمشاركة في مبادرة "عودة الأبطال للمدرسة" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، انطلاقاً من إيماننا بأهمية الدور الكبير الذي تقوم به شركات القطاع الخاص لتحسين مستوى معيشة الأطفال بلا مأوى، الأمر الذي يتماشى مع التزامنا الراسخ بدعم المجتمعات التي نتواجد فيها. كما أننا نتطلع إلى مواصلة إطلاق والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تسعى لقيادة التغيير الإيجابي داخل المجتمع".

قالت ﭼيرالدين توفيق، مدير عام منظمة ساموسوسيال انترناسيونال مصر: "ننتظر كل عام أن نشهد فرحة الأطفال وانطلاقهم في يوم عودة الأبطال إلى المدارس. كم هو جميل أن يقضي الأطفال يوم مليء بالمرح والهدايا واللعب. نود أن نشكر كل شركائنا على تعاونهم ودعمهم لتوفير أجواء من المرح والمساهمة في رسم البسمة على وجوه الأطفال، هذه الفرصة التي ينتظرونها كل عام بكل حماس".