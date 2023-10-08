حطب يكشف سبب اختيار مصرللمرة الأولى في التاريخ لتنظيم أولمبياد 2036

تحدث المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، عن دور الدولة، ودعم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للرياضيين، وللرياضة المصرية بشكل عام، التي شهدت تطورًا كبيرًا من ناحية البنية التحتية والمنشآت وتدريب الكوادر البشرية، وأصبحت مصر قادرة على استضافة البطولات الدولية والقارية في أي وقت.

وقال حطب، خلال تصريحاته عبر برنامج «ملعب الشمس»، والمذاع عبر «قناة الشمس»، إن التناغم بين المنظومة الرياضية من اتحادات وأندية ولجنة أولمبية، على رأسها وزارة الشباب والرياضة، تجعل دائمًا الأمور تتقدم بشكل غير مسبوق.

وأضاف، أنه للمرة الأولى اللجنة الأولمبية تطلب بنفسها إقامة دورة الألعاب في دولة، واختارت أن تكون مصر هي مستضيفة بطولة الأولمبياد 2036، بسبب المنظومة القوية التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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