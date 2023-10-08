جيش الاحتلال يعلن إجلاء المستوطنين في محيط غزة خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، نيته إجلاء المستوطنين في محيط غزة خلال 24 ساعة، وفق نبأ عاجل نشرته قناة “القاهرة اليوم”.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة بعد عملية نفذتها حركة “حماس” عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

تفاصيل الهجوم على الاحتلال

وتعرضت إسرائيل، لهجوم صاروخي غير مسبوق من قطاع غزة، وقالت الخدمة الصحفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن المتطرفين أطلقوا أكثر من ألفي صاروخ، وبالإضافة إلى ذلك، تسلل عشرات الإرهابيين إلى المناطق الحدودية في جنوب إسرائيل، ويقوم الجيش الإسرائيلي بتطهير المناطق المأهولة بالسكان".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، وصرحت حماس أنها أسرت أكثر من 35 عسكريا ومستوطنا إسرائيليا.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.